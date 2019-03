Måns Zelmerlöw, ganador de Eurovisión 2015, homenajea a Barcelona tras el atentado con una canción inédita

El cantante sueco Måns Zelmerlöw ganó el Festival de Eurovisión en el año 2015. Pero antes de ello el artista estuvo viviendo varios años en la ciudad de Barcelona, de la que se enamoró, y actualmente continúa visitando. Hace tiempo se compró una vivienda en el barrio de El Raval, por lo que el atentado ocurrido el pasado jueves impactó enormemente al artista.

No dudó un segundo en mostrar sus condolencias a las víctimas y afectados desde su cuenta oficial de Instagram donde escribió el siguiente mensaje: "Amé cada segundo de los años que estuve allí; la gente, su mentalidad (...). Las fuerzas oscuras de este mundo intentan arrebatar eso de esta ciudad, pero siempre fallan".

Pero, además, quiso rendir su particular homenaje a esta ciudad que tanto quiere tras sufrir esta tragedia mostrando un tema inédito que compuso a Barcelona hace unos años llamado: 'Can I Call You Home'. Måns tiene muy claro que esa ciudad le acogió desde el primer momento: , declaró el cantante en su cuenta.

Muchos son los que ya le han agradecido al artista este detalle y reconocen la necesidad de estar unidos en estos momentos.