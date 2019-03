Luke Hemmings de 5 Seconds of Summer quiere una cita con Selena Gomez

LO DEJA CLARA EN SU LISTA DE NECESIDADES DURANTE UN CONCIERTO

Aunque Selena Gomez siga intentando olvidar a Justin Bieber, candidatos a ocupar el puesto de su ex no le faltan. Este es el caso de Luke Hemmings, integrante de 5 Seconds of Summer, que ha dejado claro que está coladito por la guapa cantante. Hace unos días, publicó en Twitter su lista de necesidades en un concierto y, entre ellas, se encontraba Sele. ¿Estará dispuesto a pedirle una cita?