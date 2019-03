Luis Miguel canceló un concierto en Mexico a los 15 minutos de comenzarlo

Los fans de Luis Miguel tuvieron que esperar unos meses para ver el regreso de su cantante favorito, el cual sufre vaivenes en su vida profesional. Ayer por la noche, en Ciudad de Mexico, el concierto empezó con unos 45 minutos de retraso, en la gira Deja Vu de Luis Miguel. El divo iba a hacer un repaso por todos sus grandes éxitos. Pero algo sucedió a los quince minutos del concierto. Luis Miguel no parecía estar cómodo con el aire acondicionado y decidió poner fin a su espectáculo musical. Enseguida subió la temperatura en el Auditorio Nacional porque unas 10.000 personas que habían acudido al concierto empezaron a abuchearle. La voz se corrió y llego hasta Twitter donde los asistentes expresaron su desacuerdo con la decisión del cantante. Fue tal la repercusión que el plantón de Luis Miguel se convirtió en trending topic en la red social.

En la cuenta oficial de Luis Miguel expresaron un comunicado con las razones por haber cancelado el concierto: “Por causas de fuerza mayor, el concierto del Sr. Luis Miguel será reprogramado, siendo imposible continuar debido a los cambios de clima y temperatura que ha sufrido en los anteriores conciertos. En nombre del equipo pedimos una atenta disculpa.”



La organización devolverá el dinero a los que lo soliciten y también tendrán la opción de esperar a la nueva fecha del concierto, y es que entre los rumores en torno a lo que pasó realmente, muchos indican que durante su breve actuación al cantante se le olvidó en varios ocasiones la letra de sus temas.

Esta gira Deja vu, nunca mejor dicho, nos recuerda a lo sucedido el pasado 7 de febrero, en Mérida, México, Luis Miguel no se presentó al concierto que tenía programado.



Como ha expresado un usuarion en Twitter haciendo referencia a una canción del cantante y adaptándola a lo acontecido: "No culpen a Luis Miguel por haber cancelado el concierto. Tampoco culpen a la noche, ni a la playa ¿será que no lo aman?".