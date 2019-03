Luis Fonsi, incapaz de controlar el llanto al hablar de Puerto Rico

Tras el paso del huracán María por Puerto Rico es necesaria mucha ayudada para intentar restablecer todos los daños causados en el país. Así, muchos rostros conocidos han colaborado de lleno para lograr el máximo apoyo después de la catástrofe.

Uno de los más implicados ha sido Luis Fonsi quien concedió una entrevista para 'Telmundo' donde fue incapaz de controlar el llanto. Así el puertorriqueño reconoce que se siente "más orgulloso que nunca de ser latino".

Y ha lanzado un mensaje en donde quiere dejar patente que sus paisanos no están solos en esta terrible situación: "Hay mucha gente en refugios, que no tiene absolutamente nada. Que sepan que estamos aquí. No nos hemos olvidado de ellos".

Además el artista ha revelado que no ha podido contactar todavía con sus familiares: "Los que me preocupan son mi familia, mis abuelos, mis primos, que no he hablado con ellos todavía", comenta con lágrimas en los ojos.

Aunque, Fonsi quiere terminar con unas palabras de esperanza donde afirma que a pesar del dolor saldrán de esta: "Me siento impotente, pero vamos a salir adelante".