Luis Fonsi habla por primera vez de lo mal que Justin Bieber cantó 'Despacito'

Seguramente que cuando Luis Fonsi grabó 'Despacito' no pensó que este tema fuese a marcar un hito en la historia, una canción que ha llegado incluso a desbancar a 'La Macarena' de Los del Río ocupando el número 1 de la lista Hot 100 Billboard.

Un tema que todo el mundo ha cantado en algún momento, incluso el mismísimo Justin Bieber, con quien Luis Fonsi protagonizó una colaboración.

Pero aunque en un principio todo el mundo estaba encantado con la versión de Bieber, tras subirse a un escenario y demostrar que ni siquiera se había aprendido la canción, el principito del pop fue de lo más criticado.

Pero que no cunda el pánico porque parece que Luis Fonsi no tiene ningún rencor hacia el canadiense. Así justificaba la actitud de Bieber en una entrevista que ha concedido a Rolling Stone: "Tiene un montón de letra, es un poco trabalenguas. He cantado temas en otros idiomas, sé lo duro que es".

Y no solo eso, sino que el puertorriqueño ha revelado cuándo fue el momento en el que Bieber decidió formar parte de este fenómeno cuando se encontraba de gira por Sudamérica: "Vio cómo reaccionaba la gente y enseguida estaba en plan 'Quiero ser parte de este movimiento'".