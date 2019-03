Luis Fernández y Angy llenan de sonrisas y ‘lágrimas’ la noche madrileña

No hay noche que se precie que no cuente con una fiesta ‘celebrity’ de las buenas. En esta ocasión, ha sido la celebrada en la sala Riviera de Madrid la que consiguió llenar la capital de estrellas 'made in Spain'.

Un sinfín de artistas de la pequeña pantalla y del mundo de la música se dieron cita, entre las que destacó la presencia del guapísimo protagonista de 'Fenómenos', Luis Fernández; la cantante Angy Fernández, fiel a su estilo, con un look formado por abrigo de pelo negro y botines granates; o Giselle Calderón, sexy a rabiar con unos ajustadísimos leggins.

Otras que también se convirtieron en protagonistas de la noche fueron las actrices Sandra Blázquez y Lucía Ramos, dos de las chicas que más huella dejaron en Física o Química; Natalia Sánchez; la cantante Roser; o los futuros papás, Mireia Canalda y Felipe López.

Y todo ello para apoyar a Melendi en la presentación de su sexto trabajo, 'Lágrimas desordenadas'. ¡Menuda noche!