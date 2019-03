Lucy Vives y Lauren Jauregui han hablado sobre su polémico beso y sobre la bisexualidad sin tapujos

Desde que salió a la luz la foto en la que aparecían dándose un beso Luci Vives y Lauren Jauregui que indicaba que entre ellas había algo más que una estrecha amistad, los ojos han estado puestos en ellas, que aunque no han confirmado nada, han recurrido a sus redes sociales para defender el amor. Hablar de relación es un poco precipitado porque, como decíamos, ellas no se han pronunciado al respecto, pero todo indica que las chicas podrían estar viviendo una bonita relación.

El padre de Lucy, Carlos Vives, ha definido el beso de su hija con la cantante de Fifth Harmony como un 'beso de amor', término que ha enternecido a la opinión pública en general. Además, las dos implicadas, aprovechando la polémica, recurrieron a las redes sociales para mostrar todo su apoyo al colectivo homosexual.

Lauren publicó una carta donde reconoció su bisexualidad y aprovechó para denunciar lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y apoyar a todos aquellos a los que les puede afectar esta situación. Por su parte, Lucy, días después publicó una foto en Instagram acompañada de un mensaje donde se ha mostrado muy reivindicativa y crítica con la sociedad actual, y su tendencia a encasillar a las personas por su condición sexual o por su aspecto físico.

"Luego de ver el Tsunami que causó en noticieros a nivel mundial, con palabras como 'fulanita, lesbiana!' o frases como, 'por fin, fulanita sale del closet!'… me di cuenta de algo serio… me confundí un momento… 'salir de cuál closet? Lesbiana? Por qué?' en mi cultura al igual que en muchas otras, la sociedad nos define con nuestras características menos significantes; nuestro peso, la cantidad de melanina de nuestra epidermis, el 'donde' de nuestro nacer, cómo decidimos llamar y adorar nuestra espiritualidad… y que 'TIPO' de ser humano amamos, admiramos, o nos parece atractivo… Aclararé, ‘tipo de sexo' (M o F) no está en las calificaciones para mi pareja. Hay hombres sin valores y hay mujeres inteligentes, al igual que hay hombres infieles y mujeres apasionadas. Nadie tiene que escoger un lado si no le nace", escribía la hija de Carlos Vives después de la polémica. Además, días después, publicó una foto de Lauren comentando lo orgullosa que estaba de ella.