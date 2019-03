Louis Tomlinson y Zayn Malik inmortalizan en un tatuje su paso por el Madison Square Garden

EL TATUADOR JOHN BAHEL SE TRASLADÓ A SU HOTEL

Dos de los 'One Direction', Zayn Malik y Louis Tomlinson, vuelven a marcarse su cuerpo con el arte tintado del tatuador John Bahel. Ambos eligen el brazo derecho para tatuarse pero Louis prefiere no mirar hasta el final a diferencia del morenazo del grupo que no se resiste a ver cómo le está quedando las iniciales 'MSG' que se está grabando en honor al show que ofreció el grupo en Madison Square Garden.