Louis Tomlinson hace llorar a todos sus seguidores con 'Two of us', la canción inspirada en su madre fallecida

Louis Tomlinson es el único de los ex integrantes de One Direction que no ha lanzado su trabajo en solitario, pero a finales de 2018 ya adelantó que este llegaría a lo largo del 2019. ¡Y parece que así va a ser!

Louis ha lanzado su nueva canción, ‘Two of us’, que ha calado en lo más hondo de sus seguidores ya que es un tema inspirado en su madre, que falleció en 2016.

El joven artista habla de la pérdida de un ser querido: “Nunca sabrás cuánto te extraño. El día en que te tomaron, ojalá hubiera sido yo”, canta Tomlinson. Sin duda alguna, su letra ha llegado a sus fans que, a través de las redes sociales, han expresado lo mucho que se han emocionado al escuchar sus sentidas palabras.