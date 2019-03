Louis Tomlinson se tatúa una taza de té en honor a Ed Sheeran

Angelina Jolie, Sergio Ramos o David Beckham son algunos de nuestras celebrities más tatuados. Pero, y sin que su apariencia de 'niños buenos' nos engañe, los exitosos chicos de One Direction no se quedan atrás. Que los tatuajes son adictivos ya ha quedado más que demostrado y esta vez el que se ha 'sometido' a la aguja ha sido el mayor del grupo, el guapito de Louis Tomlinson.

A él, que le encanta compartir todo por sus fans, pronto le entraron las ganas de presentarnos con una fotografía en Instagram el aspecto de su nuevo tatuaje: una taza de té situada al lado de sus 'tatus' Oops y del niño con la cometa. Ya sabemos que suena rarísimo pero se trata de un homenaje al artista Ed Sheeran, letrista del grupo 1D. Tomlinson añadió junto a la foto en su Twitter la siguiente frase: "You can't go to bed...". ¿Su significado? Es parte de la letra de la canción "Little Things" de Sheeran: "You can't go to bed without a cup of tea". ¿Tanto le gustará esta bebida?

Hasta ahora era Harry Styles y su igente número de tatuajes lo que preocupaban tanto a la madre del artista, Anne Cox, como a sus compañeros. De hecho, fue el propio Louis quien bromeando una vez sobre este tema afirmó: "parece como si Harry Styles estuviera escrito a bolígrafo". Suponemos que ha cambiado de opinión y a este ritmo puede que no tarde en alcanzar los más de 20 'grabados' de su amigo.

¿Será cosa de la edad? Esperamos que pronto nuestros chicos más queridos pongan freno a esta pasión desatada por los tatuajes. Si no es así, no queremos pensar los pocos cachitos de piel sin tatuar que tendrán dentro de unos años. Y es que, aunque a ellos todo le queda bien, como se suele decir 'todo en exceso es malo'.