Louis Tomlinson se siente desprotegido y se construye una 'habitación del pánico'

Uno de los integrantes de One Direction, Louis Tomlinson, ha invertido 17.000 euros en crear un refugio dentro de su mansión en Hertfordshire para protegerse de acciones de fans enloquecid@s capaces de hacer cualquier cosa.

Pero que no cunda el pánico porque "Louis adora a sus fans y no está paranoico. Simplemente está siendo realista sobre los posibles peligros que conlleva estar en el candelero. Los seguidores de One Direction son tristemente conocidos por hacer barbaridades para acercarse a ellos, lo que le ha hecho ser cauteloso. Es simplemente algo que le hace sentir más seguro", declaró una fuente cercana a la banda al diario The Sun.

Simplemente el integrante de los ‘direction’ creyó conveniente crear la 'habitación del pánico' para mantener protegidos a sus invitados y a él mismo en su propia residencia. El último ataque de locura de algunas admiradoras fue demasiado lejos y atentó contra su chica.

Algunas de las seguidoras del cantante estaban tan celosas que le empezaron a mandar amenazas de muerte a su novia, Eleanor Calder. Y no es la primera vez que esta joven se siente acosada por las fans de su chico porque anteriormente ya sufrió algún que otro comentario agresivo en Twitter con fotos incluídas de la exnovia de Louis, Hannah Walker. A ello el cantante contestó: "Estoy leyendo algunos comentarios horribles que me tocan las narices".

Pero Louis Tomlinson no es el primero ni será el último de los direction en contruirse una fortaleza anti fans. Zayn Malik también tiene la suya propia en su casa del norte de Londres.

Mientras, Niall Horan prefiere que los comentarios no le afecten e insiste en que se “despreocupa” de los que intentan intimidar a su grupo. "Son solo chicas que se hacen las valientes detrás de un ordenador pensando que pueden decir lo que quieran. Otras estrellas pierden los papeles con este tipo de amenazas de muerte pero yo no les doy demasiada importancia", explicó.