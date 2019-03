Louis Tomlinson reconoce que le gustaría cantar en solitario: "Soy el tipo de persona a la que le gusta ser el centro de atención"

¡Atención a las últimas declaraciones de Louis Tomlinson! El componente de One Direction ha declarado, como parte de su biografía, que le hubiera gustado haber tenido una carrera en solitario tras su paso por el exitoso programa Factor X.

Y es que según ha reconocido le costó mucho adaptarse al grupo y hacerse un hueco entre sus compañeros: "Soy el tipo de persona a la que le gusta ser el centro de atención. Durante todo Factor X, no tuve ningún solo, lo que para mí fue algo difícil de asimilar". Y añadía: "Estaba disfrutando, pero al mismo tiempo no podía entender por qué estaba en el grupo. Fue un punto muy bajo, ese sentimiento de no tener una motivación, de ser un estorbo".

Estas sorprendentes palabras están recogidas en la nueva autobiografía de la banda británica, 'Who We Are', que se pondrá a la venta el próximo 25 de septiembre y en la que los chicos cuentan cómo han sobrevivido a estos años de fama y éxitos.