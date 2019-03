Louis Tomlinson recibe el apoyo de sus compañeros de One Direction tras la muerte de su madre

Louis Tomlinson acaba de recibir una de las noticias más duras de su vida, el fallecimiento de su madre, Johannah Deakin, a los 42 años tras luchar contra la leucemia. Pero en estos momentos de dolor el cantante está recibiendo mucho apoyo de sus fans y por supuesto de sus compañeros de One Direction. A pesar de las diferencias que Zayn Malik haya podido tener con One Direction ha demostrado que en estos momentos todo queda atrás y ha escrito un bonito mensaje a Louis a través de Twitter donde le expresa todo el cariño que le tiene: "Te quiero, hermano. Toda tu familia está en mis oraciones. Estoy orgulloso de tu fuerza y sé que tu madre también lo está". Por su parte, las palabras que le ha dedicado Liam Payne osn unas de las más emotivas pues ambos están bastante unidos: "Louis, lo siento mucho por ti mi hermano. Mi corazón duele por ti, solo sé que te amo lo mismo de un millón de millas de distancia como lo hago justo al lado de ti. Siempre estoy aquí para ti a través de todo lo que has sido para mí. Mis pensamientos y oraciones están contigo y tu familia en este momento increíblemente triste. No puedo imaginarme lo que están pasando. RIP Johanna, estás siempre en mis pensamientos". Por su parte Niall Horran también ha hecho lo mismo que le resto de sus compañeros y ha publicado el siguiente mensaje: "Muy triste noticia. Louis te amo compañero, yo y todos estamos aquí para ti todo el camino. Tu mamá fue una increíble persona". Y añadía: "Pensando en ti y en tu familia. Amor de mi familia a la tuya". El único que no ha expresado sus condolencias públicamente por el momento a Louis ha sido Harry Styles, quien no suele utilizar mucho sus redes sociales, aunque seguramente lamente enormemente la pérdida que acaba de sufrir el artista y probablemente se ponga en contacto con él de manera privada.

