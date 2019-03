Louis Tomlinson podría no ser el padre verdadero de su hijo

SE RUMOREA QUE BRIANA estaba saliendo con otro chico

¡Pero qué pasa con los chicos de One Direction! Y es que si ya la noticia de que Louis Tomlinson se iba a convertir en padre junto a la estilista Briana Jungwirth nos sorprendió, ahora una nueva noticia nos deja aún más ojipláticos. Y es que según recoge la revista In Touch, Brianda estaba con otro músico mientras se lió con Louis, por este motivo, la paternidad del cantante de One Direction queda en entredicho. ¿No es el verdadero padre del niño?