Louis Tomlinson podría haber comenzado un romance con una nueva chica

Louis Tomlinson ha sido visto muy acaramelado con una nueva chica, resulta que el cantante de One Direction ha estado en Nueva York con una rubia. En las imágenes que han publicado varios medios en exclusiva vemos al cantante de lo más cariñoso: risas, abrazos, coqueteos... ¿Habrá encontrado Louis el amor?

Louis no tiene una relación seria desde que lo dejó con Eleanor Calder, pero el cantante no se ha aburrido ni un segundo, porque durante la gira del grupo 'On the Road Again', Louis no ha parado de estar con chicas, rubias, morenas, pelirrojas…

Aunque la última con la que se le relacionó el cantante fue Briana Jungwirt, una estilista con la que Louis pasaba mucho tiempo, el cantante declaró que entre ellos solo hay una buena amistad. La pregunta ahora es… ¿Quién será la nueva chica?