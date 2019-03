Louis Tomlinson de One Direction lo tiene claro: "Niall Horan es el que mejor besa de la banda"

DURANTE UNA ENTREVISTA A LA REVISTA ‘WE LOVE POP’

Seguro que las fans de One Direction habrán soñado más de una y de dos veces con besar a alguno de los One Direction, pero imagínate que tu sueño se hace realidad y luego el beso no es como esperabas. Pues ahora sabemos quién de todos los componentes de la ’boyband’ es mucho más diestro en estos temas y es que Louis Tomlinson ha afirmado a la revista ‘We love pop’ que Niall Horan es el que mejor besa del grupo. ¿Con quién estará practicando su técnica amatoria…?