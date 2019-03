Louis Tomlinson, de One Direction, se convierte en nuestra celebrity de la semana... ¡gracias a sus pestilentes pies!

Una semana más… ¡tenemos a otra celebrity coronada! En esta ocasión habéis decidido que el defecto de uno de los chicos de moda, en el mundo de la música, sea lo que le alce como rey de nuestras celebrities. ¡Cómo sois!

Mira que nuestra Pataky ha sido mamá; que Piqué podría haber conquistado a la mega top Bar Refaeli; o darle una alegría a Álvaro Benito (Pignoise) tras recibir una paliza en un local madrileño… ¡No! Vosotros habéis decidido que esta semana se siente en nuestro trono, con sus pestilentes pies, Louis Tomlinson.

Niall Horan, uno de los chicos de One Direction, no se cortó y confesó que su compi Louis tiene un grave problema en sus pies. Al parecer, al chico le huelen los pinreles hasta unos niveles insoportables para el resto de sus compañeros. Lo que no sabemos si le habéis querido alzar con nuestra corona como apoyo para que sobrelleve el problemilla o como indirecta para que tome cartas en el asunto. Sea por lo que sea… ¡Louis eres nuestra celebrity de la semana! ¡Enhorabuena!