Louis Tomlinson, de One Direction, compra un club de fútbol

El componente de la banda One Direction, Louis Tomlinson, ha comprado nada más y nada menos que el equipo de fútbol en el que jugaba de pequeño. Ahora bien, podeís pensar... ¿cuánta pasta se ha tenido que gastar Louis en este caprichito? Pues menos de lo que podríais imaginar, porque con un par de rondas de bebidas y unas equipaciones nuevas, el vocalista se ha metido al equipo en el bolsillo, ya que los 'Three Horse Shoes de Doncaster' estaban pasando por una mala racha económica y no tenían ni para uniformes.

Antes de participar en el programa que les catapultó a la fama, 'Factor X', los One Direction eran chicos normales. Concretamente Louis jugaba en este equipo, por lo que en todo momento ha sido conocedor de las penas y glorias que han pasado. La estrella ha pensado que era el momento de ayudarles económicamente e incluso les ha conseguido un patrocinador.

En estos momentos, el cantante está en plenas negociaciones para conseguirles una pretemporada amistosa y recaudar dinero para sus arcas, a la vez que, en la medida de lo posible, el grupo asistirá a los partidos del club para dar ánimo a los jugadores y patricinarlos en cierta manera.

La cuestión es que Louis no es el único artista que tiene su propio equipo de fútbol. Un jovencísimo Robbie Williams creó La Vala FC, cuando empezó a ganar dinero a raiz de su éxitos con la banda inglesa Take That. Parece que Louis ha seguido la estela de Robbie y se lo está tomando en serio...