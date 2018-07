Louis Tomlinson y Niall Horan protagonizan una guerra en Twitter

Aunque los chicos de One Direction no son muy activos que digamos en las redes sociales, son muchas las ocasiones en las que se convierten en trending topic aunque no quieran. Pero no es el caso de esta última, los chicos han conseguido hacerse trending topic por una divertida guerra que han protagonizado en Twitter Niall Horan y Louis Tomlinson.

Todo comenzó cuando Louis anunció en la red que iba a organizar un partido benéfico de fútbol, y Niall publicó que él iba a ser el ayudante de entrenador del equipo contrario.

Un intercambio de tuits que hicieron las delicias de sus fans que se posicionaron bajo los hashtags #teamNiall y #teamLouis. Y tú, ¿de qué equipo eres?