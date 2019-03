Fallece la hermana de Louis Tomlinson a los 18 años

Louis Tomlinson ha recibido un duro golpe: su hermana Félicité de 18 años ha fallecido a causa de un fallo cardíaco. La ambulancia rápidamente se trasladó a su domicilio, pero nada se pudo hacer por salvar su vida.

El ex componente de One Direction se encontraba trabajando cuando se enteró de la fatídica noticia y, según revela el diario The Sun, “está destrozado y consternado”.

Hace tan sólo dos años que perdieron a su madre a causa de una leucemia a los 43 años. De hecho, Louis acaba de sacar la canción ‘Two of us’, dedicada precisamente a ella. Este viernes tenía previsto participar en el teletón Comic Relief, aparición que ha tenido que ser cancelada.