Louis Tomlinson estalla tras el estreno del primer single en solitario de Zayn Malik

¡Menuda sorpresa! Aunque al principio todos pensamos que Zayn Malik había abandonado One Direction por estrés tras ser fotografiado junto a una misteriosa chica en Tailandia, días después se descubre el verdadero motivo de este abandono: ¡Zayn ha lanzado su carrera en solitario!

Ha sido el productor Naughty Boy, cuyo nombre real es Shahid Khan, quien ha publicado a través de las redes sociales el que podría ser el primer tema en solitario de Zayn: "Dejad que la música hable. Agradecédnoslo después…", escribió el productor junto al enlace.

Una noticia que no ha hecho esperar la respuesta por parte de sus excompañeros de grupo, y es que Louis Tomlinson no ha podido reprimir mostrar su enfado a través de las redes: "Hablo del vídeo que has tuiteado. ¡Claramente tratas de enfadar a los fans! Has tenido éxito. Juego limpio. Eres muy desconsiderado, en serio, ¿cuántos años tienes? ¡Crece!Siempre he luchado por morderme la lengua".

Unas palabras que atacan claramente al productor, pero también a Zayn, dado que él es el otro protagonista de esta historia. Y es que si con esto no hubiese suficiente, Naughty Boy ha continuado con esta guerra virtual: "Respétate lo suficiente para alejarte de lo que ya no te sirve, no te hace crecer o no te hace feliz".

¿Sabrían los chicos de One Direction el lanzamiento musical de Malik en solitario? ¿O ha empezado la guerra entre ellos?