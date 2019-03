Louis Tomlinson descubre a la versión femenina de One Direction

Louis Tomlinson viene pisando fuerte. Aunque no es el protagonista, el cantante parece que ha encaminado su carrera a la de caza talentos. El artista no es solo jurado el programa 'America's got talent' sino que también ha firmado con Sony un contrato para llevar a lo más alto a un grupo de chicas que prometen ser la versión femenina de One Direction. ¡Qué tiemble Fifth Harmony!

"Acaba de firmar un acuerdo con nuestro sello de la compañía discográfica. Ha descubierto a un nuevo grupo de artistas que será presentado este año, y son increíbles. Es una banda de chicas. Louis tiene un instinto muy bueno para percibir el talento. Me habló de la idea hace un año o incluso antes y ha seguido adelante con ella. Son muy buenas, creo que Louis tiene entre manos algo realmente prometedor", según informa Simon Cowel, mentor de One Directon, al medio The Sun.

Además, según la misma fuente, Tomlinson estaría ejerciendo de auténtico padrino con la nueva formación musical ya que está ensayando con ellas y las está guiando de la mejor forma posible para que cosechen el mismo éxito que él con la 'boyband'. La vuelta de One Direction se antoja como un imposible después de conocer que tanto Harry Styles como Liam Payne han firmado sus primeros contratos en solitario, Niall Horan esté centrado en su proyecto de descubrir nuevos talentos en el mundo del golf y ahora Louis hable en pasado de 1D en el programa del que es jurado, podemos afirmar que el grupo no volverá a pisar los escenarios como banda. Además, dos fans de la banda aprovechó para preguntarle en el citado programa si todavía formaba parte de One Direction a lo que respondió: "Sí, legítimamente lo estoy".