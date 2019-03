Louis Tomlinson y Danielle Campbell podrían haber puesto fin a su relación

Louis Tomlinson y Danielle Campbell destacaban por ser una pareja bastante estable, pero los rumores sobre su ruptura suenan cada vez más fuertes. Aunque aún no está nada confirmado, todo indica podrían haber puesto fin a su relación. Al parecer, empezaron el año por separado y la actriz estuvo acompañada del que podría ser su nuevo novio, Gregg Sulkin, el exnovio de Bella Thorne.

Aunque todo parecía indicar que terminaban el 2016 juntos y que Danielle era un gran apoyo para Louis después de la trágica muerte de su madre a causa de la leucemia, pues al poco del fallecimiento se les había visto juntos, una reciente información podría demostrar lo contrario. Pero esto no es todo, y es que la actriz aprovechó el cumple de Tomlinson para subir una romántica foto junto a su chico dándole un beso en la mejilla acompañada de un mensaje que decía: "Feliz cumpleaños mi amor".

Pero, aunque no se puede confirmar una ruptura oficial, se vio en la noche de fin de año a Campbell junto a Sulkin minutos antes de que el reloj diese las 12 en la madrugada del 1 de enero. Ambos aparecían en un vídeo gritando impacientes por la llegada del nuevo año, y aunque estaban rodeados de más gente, no deja de sorprender. Además, algunos fans han hecho públicas imágenes de ambos paseando por las calles de Londres, que aunque no se ven con claridad, parecen ellos.