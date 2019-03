Louis Tomlinson considera que One Direction sólo es un grupo de "cabrones con suerte"

"Sólo somos unos pequeños 'cabroncetes'". Con estas palabras, Louis Tomlinson hacía referencia a su peculiar visión del grupo al que pertenece, One Direction. Durante una entrevista en el periódico 'The Sun', Louis ha hablado sobre la fama y el éxito que lleva acumulando su grupo desde su debut en la séptima edición del concurso de talentos de Reino Unido, 'Factor X'.

Actualmente, 1D se encuentra en la recta final de la que ha sido su segunda gira mundial, "Where we are", un tour con el que han llenado recintos de la talla del estadio de Wembley, hasta en tres ocasiones. Un éxito que sobrepasa lo imaginado por el cantante:"Miras los nombres de los que han tocado en el estadio de Wembley y prácticamente crees que no te lo mereces. Nosotros nos sentimos como unos pequeños cabroncetes", confesaba Louis. ¡Claro que os lo merecéis! Si no, no tendríais a millones de fans enloquecidas con vuestra música en todo el planeta. Además, desde que saliesen del talent show de su país, han hecho un disco por año y su trabajo entre conciertos, actuaciones y vídeos es constante.

Aún así, es normal abrumarse al pensar que han pisado el mismo escenario que míticos grupos como AC/DC, los Rolling Stones o los Beatles, pues como indica el cantante: "Tocar en estadios es lo más grande del mundo para nosotros".