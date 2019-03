Louis Tomlinson comienza su carrera como solista

Lo que para muchos fue una tragedia, para otros parece que está siendo una nueva oportunidad. La separación de One Direction, que tanto entristeció a sus fans, ha abierto un abanico de nuevas posibilidades a los integrantes de la banda. El último en continuar con su carrera musical en solitario ha sido Louis Tomlinson. Aunque anunciaron que el parón de One Direction solamente era para descansar, han decidido emprender caminos independientes.

Según han informado, el cantante ha vuelto a confiar en Syco para seguir con su aventura musical, y ellos están encantados. "Louis es un compositor brillante y en un principio no tenía intención de comenzar una carrera en solitario. Pero ha vuelto al estudio y ha empezado a trabajar en nueva música muy buena. Ya ha tocado para algunos de los jefazos de Syco, que están muy emocionados. Están convencidos de que podría ser un artista muy exitoso por su cuenta, dada su habilidad para escribir éxitos seguros y su gran base de fans de One Direction", ha asegurado una fuenta a The Sun.

Es el único que ha decidido continuar con la discográfica que apoyaba a la banda, pues Liam Payne y Niall Horan decidieron confiar en 'Capital Records', y Harry Styles en 'Columbia Records'.

Todo indica que los integrantes de One Direction han tomado caminos independientes, pero Niall Horan, se ha encargado de asegurar que esto es temporal y les está sirviendo para descansar, pero volverán a unirse. "Va a haber muchos más conciertos de One Direction, eso es una garantía, de ninguna manera nos queda solo un concierto", aseguró Niall.