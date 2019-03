Louis Tomlinson celebra los Brit Awards con la ex de Zayn Malik, Perrie Edwards

Zayn Malik hace un año decidió abandonar One Direction para comenzar una carrera en solitario. El cantante hizo unas duras declaraciones asegurando que nunca quiso formar parte de la banda y que se quiso marchar desde el primer momento. Estas declaraciones no sentaron muy bien a la banda. Además Louis Tomlinson y Zayn tuvieron una pelea en Twitter el año pasado donde Malik le recriminaba a su excompañero que hiciese comentarios negativos sobre él.

No sabemos si al final pudieron arreglar sus diferencias, pero el hecho que Tomlinson se vaya de fiesta con la componente de Little Mix seguro que no ayuda a solucionar sus rencillas. Cada entrega de premios conlleva a que los famosos se vayan de 'after', que en la mayoría de ocasiones, dan más que hablar que la propia gala. Y más si los protagonistas son Louis Tomlinson y Perrie Edwards. ¡Menudo bombazo!

No sabemos si compartieron algo más que risas y bailes o si Zayn Malik fue el protagonista de alguna de sus conversaciones pero lo que las fotos revelan es que entre ambos hay muy buen rollo. Sólo el tiempo dirá si se convertirán en algo más que amigos. ¡Menudo lío!