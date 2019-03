Louis Tomlinson y Briana Jungwirth tendrán una niña

Este verano nos quedábamos con la boca cual buzón de correos tras hacerse pública la noticia de que Louis Tomlinson iba a convertirse en padre junto a Briana Jungwirth. Y aunque de momento el chico de One Direction no ha confirmado ni desmentido la noticia, la información sobre su futura paternidad no deja de sucederse.

La semana pasada Briana acudía como invitada a un par de conciertos de One Direction, allí, la joven sorprendió luciendo una incipiente barriga.

Según informa InTouch, los chicos están esperando una niña: "¡Es una chica! La familia de Louis está muy contenta si hubiera sido un chuico, hubieran estado igual de contentos, pero saben que será un gran padre ya que tiene seis hermanas".