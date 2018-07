Louis Tomlinson y Briana Jungwirth se enfrentan por las imágenes de su hijo publicadas en las redes sociales

Las cosas entre Louis Tomlinson y Briana Jungwirth se están poniendo muy negras, y es que además de estar batallando en los juzgados la custodia de su hijo. El cantante está muy enfadado con la madre de su hijo Freddie por la actitud que tiene esta de mostrar la imagen del pequeño en sus redes sociales.

El cantante de One Direction está decidido a que su hijo goce de una infancia tranquila y relajada, dentro de lo posible. Por este motivo, le ha pedido a Briana que no publique fotos de Freddie en las redes hasta que él no haya comprobado que son apropiadas y que no suponen peligro para su hijo.

Pero según informa el portal de noticias TMZ, Briana está convencida de que, como madre, tiene todo el derecho a difundir imágenes de su primogénito si así lo cree conveniente.

Una actitud que choca frontalmente contra la de Louis, y es que sin ir más lejos, la semana pasada el representante del cantante emitió un comunicado a People en el que pedían respeto por el hijo de Tomlinson: "Louis quiere que su hijo tenga una infancia normal, discreta y protegida de toda intromisión ilegítima. Es completamente intolerable e injustificable que los paparazzi hayan venido persiguiéndole hasta ahora con tal nivel de intensidad, teniendo en cuenta que es solo un bebé".