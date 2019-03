Louis Tomlinson ataca a Rita Ora a través de las redes sociales

Ya sabemos que Louis Tomlinson no se calla ni una. De hecho el cantante de One Direction ha vuelto a ser el centro de las redes sociales tras unos comentarios que soltó en Twitter y que se han tomado como un ataque contra Rita Ora.

¿Por qué? Pues porque la artista es miembro del jurado de The Voice en Inglaterra y hace unos días hizo unas polémicas declaraciones acerca del programa que descubrió a One Direction, The X Factor: “Nosotros somos mucho más entretenidos y los cantantes son mejores. Se trata de la música. Es un buen show, una buena fórmula y no hay ilusiones”.

Tras estos comentarios, Tomlinson no ha querido quedarse atrás y tuiteó: “¿Hablar mal de The X Factor es la única fórmula con la que The Voice promociona sus shows? #TodosLosAños”.

¿Responderá Rita ahora a esta indirecta de Louis?