Tres mujeres marcaron el ritmo de los MTV Video Music Awards: Beyoncé, Rihanna y Britney Spears. Para esta última suponía su reaparición en la ceremonia tras 10 años de ausencia, pero su actuación defraudó y fue muy criticada en las redes sociales. En la otra cara de la moneda está Beyoncé quien se ha coronado como la reina del pop llevándose el premio más importante: mejor vídeo del año por 'Formation' donde competía con Adele, Justin Bieber, Adele, Kanye West y Drake. La intérprete dedicó el galardón a su "bella hija y a su increíble marido", además de otros siete premios más.

Todo parecía que Britney Spears iba a dar un gran número. Presentada su actuación por Kim Kardashian, el show de la artista decepcionó a los usuarios de las redes sociales tras un mal ejecutado playback. Rihanna, sin embargo, consiguió encandilar al público. La de Barbados abrió la gala y después de recoger el premio honorífico Michael Jackson de la mano de Drake, ambos cerraron la ceremonia.

Kanye West también se subió al escenario pero prefirió dar un discurso que cantar su polémico 'Famous'. Divagando por varios temas, el rapero no quiso obviar su disputa con Taylor Swift, la gran ausente seguramente porque no tenía ninguna nominación. Miley Cyrus, One Direction y Justin Bieber también fueron otros de los sonados nombres que no estuvieron en esta edición de los MTV Video Music Awards.

Joe Jonas triunfó gracias a su nuevo grupo, DNCE, el cantante se llevó el premio a mejor artista nuevo. Los fans de Zayn Malik esperaban que debutase en la gala como artista en solitario, pero el excomponente de One Direction no apareció con Gigi Hadid.