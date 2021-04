Lorena Gómez responde a los mensajes tras la preocupación que generó

Este pasado lunes Lorena Gómez celebraba su 35 cumpleaños, y por el mensaje que compartió a través de sus redes sociales, no fue un día para ella.

La cantante compartió un post con todos sus seguidores donde asegura que no está pasando por un buen momento en su vida: "Un año. Después de estar a la deriva, sin rumbo, de nadar a contracorriente, de bucear con tiburones y caminar sobre corales, me encontré con la resiliencia. Ese fue el salvavidas que me arrastró a la orilla. Y digo me arrastró porque yo no quería. Quería seguir navegando y dejándome llevar. Ha sido un año muy difícil. Todos los que me conocen de verdad saben que hoy no va a ser un día fácil. No va a ser un cumpleaños como los que a mí me gustan. Con el revuelo de mi gente, mi familia, cantando, bailando y disfrutando de cada segundo".

Y continúa: "Hoy toca soplar las velas pidiendo un único deseo: SALUD. Porque si algo he aprendido este año, es que sin salud nada tiene sentido. Nada vale, todo sobra. Gracias a todos los que este año han estado agarrando mi mano fuerte, sin soltarme. Y gracias a mi pequeño. Él no lo sabe todavía pero fue el que me empujó hasta la orilla. Os quiero. Te AMO".

Y aunque no desveló el motivo por el que se encuentra así, la cantante disfrutó de un día rodeada del cariño de su hijo y su pareja, René Ramos, el hermano de Sergio Ramos, que le regaló un precioso ramo de flores que la artista mostró a través de su Instagram Stories.

Tras ese preocupante post, las redes sociales de Lorena Gómez se plagaron de mensajes mostrándole su apoyo. Unas muestras de cariño que ha querido agradecer compartiendo recientemente una publicación dándoles las gracias a todos aquellos que intentaron animarla.

"Gracias a todos por vuestro cariño y por tantas felicitaciones. Mi casa es un jardín lleno de flores. Soy muy afortunada de tener tanta gente bonita y de verdad a mi vera. Os abrazo en la distancia", escribe la cantante junto a esta publicación.

Seguro que te interesa...

Lo mucho que ha crecido ya el hijo de Lorena Gómez y René Ramos