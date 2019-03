Lorde reacciona con mucho sentido del humor cuando un conductor de Uber no la reconoce

Le contó que había llevado a otro famoso

Lorde no tiene aires de diva. La cantante no dudó en compartir con sus seguidores de Twitter una divertida anécdota que le ocurrió cuando un conductor de Uber no la reconoció cuando se montó en su coche y sin embargo, sí lo había hecho con otro rostro conocido. "El conductor de Uber está emocionado debido a que llevó a un 'pasajero famoso' antes que a mí", escribió en sus redes sociales.