BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

Lady Gaga sorprendía esta semana acudiendo a los Premios Emmy 2015 con un look de lo más sofisticado. Un estilo al que la cantante no nos tiene acostumbrados pero con el que ha triunfado en la batalla celebrity. El look elegante de Gaga se ha impuesto sobre los excentricismos que siempre luce la cantante. ¡Queremos ver a Gaga más veces así de mona!