Lolita Flores habla de sus peores momentos: "He tenido que pedir dinero para vivir"

Lolita Flores se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. La hija de Lola Flores, que se inició como personaje público gracias a la música, como su madre, lleva ya unos años metida en el mundo de la interpretación, una profesión que le encanta y le llena de vida. Además, el éxito arrollador de la última edición de 'Tu cara me suena', en la que ha participado como miembro del jurado en sustitución de Mónica Naranjo, ha vuelto a darle una gran popularidad.

La artista ha hablado con La Otra Crónica de El Mundo debido a su vuelta a la cartelera madrileña con su monólogo 'La Plaza del Diamante', actuación con la que está muy nerviosa a pesar de que las críticas han sido benevolentes con ella. "A veces, creo que soy actriz de chiripa. Entre comillas, yo soy una principiante que he cogido un monólogo, me lo he tragado y lo hago con mi alma y como lo siento", ha comentado.

Una buena época para la cantante que, según cuenta, ha tenido momentos muy malos: "Es que los he tenido muy malos, de verdad. En los que nadie me ha llamado para trabajar y he tenido que pedir dinero para vivir y para comer aunque parezca mentira”, ha confesado la hija de Antonio El Pescadílla, quien agradece que ahora pueda sacar adelante a sus hijos, Elena y Guillermo Furiase, ya que "todavía son muy jóvenes y para la gente joven no hay muchas oportunidades".

A pesar de los baches que pueda haber sufrido durante su vida, Lolita se considera una persona optimista y asegura que "la vida es un aprendizaje". "Yo creo que los errores que cometes, al poco tiempo, los vas pagando. Yo he cometido errores a nivel personal, profesional y lo he pagado", relata guardándose los detalles para ella.