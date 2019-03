Las dos caras de Shakira que inquietan a las redes sociales

DE LAS BALADAS AL REGGAETÓN

La carrera musical de Shakira tiene un antes y un después, ya que si echamos un vistazo a sus inicios como cantante lo más seguro es que no podamos ni reconocerla. La cantante no solo ha cambiado de look de una forma radical, de morena a rubia, sino que también es su música. De las baladas pop con las que comenzó su carrera ya no queda nada, el reggaetón se ha impuesto dejando en el olvido a las románticas canciones de la cantante ¿quién será la verdadera Shakira?