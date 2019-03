'Livin' la vida loca', de Ricky Martin, se convierte en el himno oficial de Kazajistán

¡LOS OFICIALES DEL PAÍS SE QUEDAN 'HELADOS' AL ESCUCHAR EL TEMAZO!

“La reina de la noche, la diosa del vudú, yo no podré salvarme, ¿podrás salvarte tú?”… Pues no Ricky, ya no podrás salvarte de volver a estar en boca de todos y es, que por unas cosas o por otra, el puertorriqueño siempre estás en el candelero. ‘Livin’ la vida loca’, la canción de Ricky Martin, ha sido la que ha sonado en una ceremonia oficial de Kazajistán repleta de autoridades y sustituyendo al himno nacional. ¿Os vais a perder las caras de los oficiales?