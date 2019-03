Livam, el 'supuesto' autor de 'La bicicleta', rompe su silencio

Livam es un artista cubano que ha demandado a Shakira y Carlos Vives por considerar que el tema que ambos interpretan, 'La bicicleta', es un plagio de la canción que el mismo compuso en el año 1995 llamado 'Yo te quiero tanto'.

El cantante ha concedido una entrevista a 'La Otra Crónica' donde ha revelado que su intención no es "destrozar las carreras de dos artistas con grandes trayectorias", sino hacer justicia con respecto a su obra. Y es que, tal y como un grupo de musicólogos comentan, en los documentos presentados al tribunal, 'Yo te quiero tanto' y 'La Bicicleta' coinciden en ritmo y melodía y en la sucesión de acordes en dos centros tonales (do mayor y la menor).

Además, la frase "yo te quiero tanto" se utiliza hasta en siete ocasiones en 'La bicicleta', algo que Livam no piensa tolerar: "No se puede utilizar una frase así, de esa forma, como la mía. Imagina que un día se te ocurre un ritmo... y coincide con uno que ya está hecho. Perfecto. Coincide. Pero no se te ocurre justo con 'yo te quiero tanto'. Me pregunto ¿será coincidencia?, ¿un milagro de Dios? ¡No, es una locura!", declara.

En el año 2011 Livam y su empresa LRC Publishing firmó un contrato con Sony Music y EMI para que representasen a las más de 300 canciones que se incluyen en su catálogo donde se encontraba precisamente la canción 'Yo te quiero tanto'. "Ahí mismo se me dijo que se la iban a entregar a Carlos Vives", explica.

Livam añade que él no ha querido entrar en problemas en ningún momento pero si pedía que retiraran la canción del mercado y quitaran una parte del tema: "Yo siempre quise evitar los problemas. Es más, antes de recurrir a la Sociedad General de Autores (SGAE), llamé a Sony, dije 'está sucediendo esto'. Me dijeron 'cualquiera puede usar la frase 'yo te quiero tanto'. 'Claro', dije yo, 'pero nunca en mi contexto musical'. Y se quedó callada la abogada. Yo le dije que lo único que quería era que quitaran la canción del mercado y la parte en que hace la referencia, 'que te sueño y que te quiero tanto'. Porque es 'yo te quiero, yo te quiero tanto'. Eso es mío, no puede ser. Pero la abogada dijo que no se podía retirar", aclara.

Por último, el cubano recurrió al SGAE donde le dijeron: "Lo vieron y dijeron 'caballero, por la mayoría de los miembros, se suspende el derecho de autor, no le vamos a pagar a más nadie'". Lo que supone que lo que recaude la canción estaría congelado por 20 días hasta que los demandados demuestren su inocencia.