Little Mix pasan de ser ‘nerds’ a ‘jóvenes y brujas’ en el videoclip de Black Magic

PASAN DE SER LAS PARDILLAS A LAS MÁS POPULARES

Era un videoclip muy esperado por sus fans y por fin está aquí: Little Mix acaba de estrenar Black Magic, donde la banda hace su particular versión de la conocida película de los 90 ‘Jóvenes y Brujas’. Las chicas aparecen como las ‘nerds’ de un instituto, pero un libro de magia les dará la oportunidad de vergarse de las más populares y convertirse ellas en los pivones del lugar. ¿Aún no lo has visto? ¡Pues dale al play!