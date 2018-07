El like de Taylor Swift a Justin Bieber que daría la aprobación a la reconciliación con Selena Gomez

El canadiense aparecía en el vídeo cantando uno de los temas de la cantante

¡Llegó el día! Taylor Swift, para alegría de los fans de Selena Gomez y Justin Bieber, podría aprobar la reconciliación entre ellos. Aunque la ex chica Disney no quiere saber nada del canadiense, o eso es lo que pensábamos, el like de Taylor a Bieber en Instagram hace que crezcan las esperenzas de una nueva oportunidad entre la eterna pareja del pop.