Liam Payne tuitea desde un avión y pone en peligro la seguridad de One Direction

EL cantante estaba aburrido mientras volaba y se saltó las normas de seguridad

Liam Payne ha puesto en peligro a todos los componentes de One Direction y al resto de pasajeros de su vuelo cuando tuiteó por aburrimiento desde al avión en el que se encontraba. ¿En qué estaba pensando Liam? Desde luego, el artista publicó reflexiones filosóficas y no se dio cuenta de las normas que estaba infringiendo. Una polémica más en la vida de esta estrella del pop, que últimamente no para de ocupar las portadas.