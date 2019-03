Liam Payne y Sophia Smith podrían haberse comprometido tras comprar un anillo en Tiffany & Co en Nueva York

TESTIGOS ASEGURAN QUE COMPRARON UN ANILLO DE COMPROMISO

¡Buen, bueno, bueno! Puede que Liam Payne haya seguido los pasos de su compañero de One Direction, Zayn Malik, y pidiera matrimonio a su chica, Sophia Smith, tras pasar por la tienda de Tiffani & Co de Nueva York y comprar un anillo de compromiso. Al menos, así lo aseguran los testigos que estaban dentro de la conocida joyería, por lo que los rumores de boda no han tardado en sonar. ¿Será cierto?