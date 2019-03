Liam Payne se queda sin calzoncillos después de que unas fans se los robaran

¡Liam Payne no gana para calzoncillos! Y no es precisamente porque no tenga dinero para pagarlos, sino porque se los han robado sus fans. El robo sucedió mientras el One Direction descansaba en su habitación de un hotel de Sidney y, cuando fue a por ellos para ponérselos, se dio cuenta que no quedaba ni uno. Y es que los fans hacen cualquier cosa por alguna prenda de sus ídolos.

Así Liam publicó en su Twitter que algo muy raro lo había despertado de su sueño la noche de los hechos: “Qué manera más extraña en la que he sido despertado, cuando estaba en la cama con el trasero desnudo alguien estaba tratando de forzar la apertura de su balcón. Este será un día extraño”.

Pero cuando se dio cuenta de lo que había pasado realmente, comentó de nuevo en la red social: “Hmmm alguien robó mis boxers. Estoy tan avergonzado”. El cantante no daba crédito a lo ocurrido preguntándose: “Entonces, ¿Cómo sucedió esto...? Fui al mar y el personal del hotel los puso a secar, luego alguien subió y los robó”.

Para darle un toque de humor a todo esto Payne terminó diciendo: “#breakIntoSomeonesHouseAndStealThereUnderwearDay derecho me voy a la casa de Scarlett Johansson”. Aunque parece ser que el pobre Liam va a tener que renovar toda su ropa interior porque ese mismo día fue fotografiado en el balcón del hotel sin camiseta sólo con unos pantalones de chándal que dejaban al descubierto que el cantante no llevaba calzoncillos. Y es que este es alguno de los gajes a los que se tiene que enfrentar un ídolo juvenil...