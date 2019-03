Liam Payne no pudo acudir al funeral de su abuelo por un concierto con One Direction

Cuando las estrellas suben al escenario parece que no hay nada más detrás de sus vidas, pero no es todo oro lo que reluce.

El guapo de One Direction, Liam Payne se ha tenido que perder el funeral de su abuelo por cumplir con sus compromisos de su gira mundial Take Me Home con One Direction, y es que los chicos tenían concierto en Australia.

Pero tranquilidad porque si Liam estaba un poco triste por no poder estar al lado de su familia en esos duros momentos l@s ‘directioners’ le mostraron todo su apoyo, y así se lo agradecía Liam a través de las redes sociales:

"Gracias por el apoyo de todos en este momento difícil, obviamente, esta ha sido una semana muy dura para mí, ya que nunca había pasado por algo parecido".

¡¡¡Ánimo Liam!!!