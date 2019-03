Liam Payne: "One Direction salió ganando con la salida de Zayn Malik"

Aunque al principio fue todo un shock, parece que los chicos de One Direction ya han superado la salida de Zayn Malik del grupo y pueden hablar sobre el tema.

Hace meses, Harry Styles confesó que desde que Zayn había abandonado la banda, sus espectáculos eran mucho mejores. Y ahora ha sido el turno de Liam, el cantante ha confesado que: "One Direction salió ganando con la salida de Zayn Malik, ambas partes ganaron". Y es que desde siempre se ha venido rumoreando que el estilo de One Direction no terminaba de convencer a Zayn.

En cualquier caso, las palabras de Liam están dirigidas únicamente a un ambiente musical, ya que como confesó, mantiene una relación muy buena con Zayn. Ahora los chicos se encuentran sumergidos en la gira y en sacar adelante su nuevo disco.