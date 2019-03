Liam Payne de One Direction está destrozado por su ruptura con Sophia Smith

La semana pasada unos tuits reveladores nos hacían sospechar que el cantante de One Direction, Liam Payne, podría haber roto con su novia Sophia Smith, y ahora llegan otros que parecen confirmar todas nuestras sospechas.

"Lo peor que he hecho fue dejarte ir" o "No puedo estar sin ti " son algunos de los mensajes que ha publicado en las redes y que dejan patente que no está pasando por un buen momento. Y es que cuando tendría que estar completamente centrado en disfrutar al máximo de la gira mundial con su grupo, 'Where We Are Tour', Liam está más pendiente de publicar tuits tristes que de pasárselo bien.

Unos comentarios enternecedores que han llegado a calar tan a fondo a los directioners que se ha creado un hastag de apoyo a Liam, #CheerUpLiam.

Aunque la historia no acaba aquí, y es que si ya no es suficiente con tener a Liam destrozado, convertido en un auténtico mar de lágrimas a través de las redes, ha aparecido el rumor que indica que esos tuits no van dirigidos a Sophia, sino a su otra ex Danielle. ¿Qué te parece?