Liam Payne de One Direction se cae sobre el escenario en su concierto de Dublín

Los chicos de One Direction están que no paran con tanto concierto, su gira 'Where We Are Tour' les está llevando a lo largo y ancho de este mundo. Pero con tanto ajetreo hay alguno al que parece que las fuerzas le empiezan a flaquear, y sino que se lo diga a Liam Payne que se cayó sobre el escenario de Dublín.

Unas imágenes que han revolucionado las redes sociales, pero tranquilos 'directioners' porque esto ha sido solo un pequeño susto y Liam se encuentra perfectamente. Además su compañero Zayn Malik acudió a su ayuda nada más ver que el cuerpo de Liam tocaba el suelo.

Los chicos se encontraban cantando su single 'Best Song Ever' cuando Liam se resbaló y cayó para atrás ante la atenta mirada de todos sus fans que no quisieron perderse el concierto de Dublín. Liam se lo ha tomado a risa, ya que esta no es la primera caía y seguramente que tampoco la última. Además sus compañeros también han sabido a qué sabe el suelo: Harry Styles se cayó en el escenario en Escocia, y Louis Tomlinson también siguió su camino hacia el suelo en un concierto en Australia. ¿Quién será el siguiente?