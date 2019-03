Liam Payne nos cuenta su casi ruptura con Cheryl Cole

Liam Payne no tiene problemas para hablar abiertamente sobre su relación con Cheryl Cole e incluso hacer una canción sobre ella. Y es que el ex integrante de One Direction ha sacado su nuevo single 'Bedroom Floor' en el que habla de su casi ruptura con la cantante después de que ella quisiese romper con él por teléfono.

Liam ha confesado a The Sun que la canción es "básicamente una llamada telefónica que sucedió entre ella y yo cuando estaba a punto de dejarme". A pesar de esta declaración, Cheryl ha apoyado rotundamente el trabajo musical del padre de su hijo y no duda en mostrarle su cariño también en las redes sociales.