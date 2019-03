Liam Payne y Louis Tomlinson pisotean una piñata con la cara de Naughty Boy durante un concierto

Concierto que dan los chicos de One Direction, concierto que se convierte en noticia. Louis Tomlinson y Liam Payne han protagonizado otra de las escenitas con las que últimamente obsequian a sus seguidores en cada actuación. Esta vez ha sido en Kansas City, una de las últimas paradas en suelo estadounidense de su gira On The Road Again Tour.

Y qué han hecho, os preguntaréis. Pues nada más y nada menos que pisotear una piñata con forma de osito y la cara de Naughty Boy impresa en ella que un fan tiró al escenario.

Desde que los chicos de 1D sellasen la paz con Zayn Malik y le defendiesen públicamente en su enfrentamiento en la red con Naughty Boy, los miembros de la banda no mantienen una buena relación con el productor musical y aprovechan chualquier oportunidad para demostrar su emenistad.

Todo el incidente fue grabado en vídeo por los asistentes al concierto, y no tardó en llegar a las redes sociales y convertirse en tema del momento. Ante el aluvión de comentarios, el rapero publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que, a pesar de no tener destinatario, iba claramente dirigido a la banda. ¿Será este el comienzo de una nueva batalla tuitera?