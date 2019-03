Liam Payne se lleva la primera corona del 2016 como celebrity de la semana

Año nuevo, ¡celebrity de la semana nueva! Ya ha llegado el 2016 y los famosos tienen 52 semanas más para deleitarnos con sus momentos más rosas. En este primer duelo a seis, el campeón ha sido Liam Payne, quien hizo un poquito de trampa enseñando abdominales para ser el más votado. ¡Enhorabuena!

Por debajo del integrante de One Direction se encuentra Miley Cyrus, quien no podía faltar a la cita en esta primera batalla. La cantante ha decidido comenzar el año con un cambio de look que nos recuerda irremediablemente a la niña buena que era hace años. El bronce se lo lleva David Bustamante con la increíble cover de 'Hello' de Adele que nos puso a todos los pelos de punta.

Luis Fernández conquistó nuestros corazoncitos un poco más con la declaración de amor que le hizo a su novia, Ana Polvorosa, por su cumpleaños, aunque su bonito gesto le ha dejado fuera del pódium con un cuarto puesto. La quinta ha sido Cristina Pedroche, quien no podía faltar al sorprendernos una vez más con su modelito de Nochevieja. La presentadora se comió las uvas engalanada en un vestido hecho de transparencias y pedrería que le tapaba lo justo, aunque se ha tenido que conformar con los puestos bajos del ranking.

El sexto y último puesto ha sido para Mike Tyson. El excampeón del Consejo Mundial de Boxeo compartió un vídeo en el que sufre una aparatosa caída del hoverboard de su hija, un viral que por muy popular que haya sido, no ha logrado convencer a los votantes. ¡Una pena!