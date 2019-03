Liam Payne inicia su carrera en solitario según revela su padre

Tras la salida del grupo de Zayn Malik, parece ser que el siguiente en emprender su carrera en solitario es Liam Payne. El encargado en anunciar la noticia ha sido el padre del artista.

Según recoge 'The Sun', Geoff Payne, ha desvelado cuáles son los propósitos de su hijo en cuanto a su carrera profesional se refiere. Así, ha dicho: "He escuchado algunas canciones de mi hijo en solitario y son geniales. Estoy siendo diplomático ya que, durante años, lo he visto crecer como artista y lo he visto aprender a escribir canciones. Probablemente, ha escrito el 50% de las canciones del último disco de One Direction y antes, había hecho remixes para otros artistas. Me gustaría que se tomase un descanso, pero conociendo a Liam, seguro que querrá volver tras unos meses", declaraba.

A pesar de estar preparando Liam y el resto de componentes de One Direction el último disco del grupo, según apuntaron hace un tiempo, la banda se separará dentro de poco. Por eso, cada uno de sus integrantes ya están pensando en sus salidas profesionales cuando One Direction acabe.